Россиянам напомнили про ограничения в храмах из-за коронавируса

В московских храмах Русской православной церкви продолжают соблюдать все необходимые меры предосторожности против коронавируса. За последние дни в столице резко увеличилось количество новых случаев заражения инфекцией.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Московской патриархии.

«В церквях соблюдаются меры предосторожности», — процитировало агентство слова собеседника.

Санитарные меры по профилактике распространения коронавируса Синод Русской православной церкви утвердил в марте 2020 года, когда пандемия только начиналась. Они повлекли введение ряда новых правил и ограничений. Например, во время литургии после каждого причастника ложечку необходимо обтирать платом, который пропитан спиртом, а «запивку» каждый должен получать только в одноразовой посуде.

Кроме того, прихожанам рекомендовали отказаться от целования чаши и рук. С конца марта во всех храмах РПЦ за литургией возносят специальную молитву «от губительнаго поветрия», а также особое прошение против коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы вернули ряд ограничений. Чтобы замедлить распространение инфекции, неделю с 15 по 20 июня объявили нерабочей с сохранением заработной платы. Кроме того, всем работодателям рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, особенно тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса.

Ограничения также коснулись работы развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и ночных заведений.