Непривитых от коронавируса в РПЦ назвали грешниками

Непривитые от коронавируса, по вине которых умерли люди, будут каяться и замаливать свой грех всю жизнь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил митрополит Волоколамский Иларион.

«Они приходят и говорят: „А как мне теперь с этим жить?“ А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. <…> Мы несем ответственность — каждый из нас — не только за себя и не только за наших близких, но и за всех тех, кто с нами сегодня соприкасается», — отметил священник.

По его словам, грех заключается в том, что отказавшийся от вакцинации подумал только о себе и не позаботился об окружающих. Иларион отметил, что люди, которые не сделали прививку от SARS-CoV-2, часто приходят в церковь, чтобы покаяться.

За прошедшие сутки в России выявили 24 353 новых случая ковида. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии выросло до 5 635 294. Со вчерашнего дня COVID-19 умерли 654 человека. Общее число жертв болезни составило 138 579.