Общество 16 января 2023, 00:29 Корчевников удивился попаданию украинцев в санкционные списки Зеленского Директор ТВ «Спас» Корчевников: Украина обнуляется, а власти заполняют экселевские таблицы РИА «Новости»

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Украина обнуляется, умирает на глазах, а власти заняты составлением «экселевских таблиц». Так в беседе с РИА «Новости» отреагировал на попадание в санкционные списки президента Владимира Зеленского генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

«Делать им нечего — списки составлять. Страна умирает, обнуляется, прямо на их глазах, а они сидят, экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины», — отметил Корчевников.

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Журналист подчеркнул, что Украина воюет со своим народом.

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Корчевников попал в списки Зеленского наряду со 197 другими деятелями России и Украины. Там оказались также режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военкор Семен Пегов, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. В список вошла и украинская журналистка Диана Панченко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла новые санкции Зеленского. Она заявила, что ждет от украинского лидера введения санкций против Хрюши и Степашки из «Спокойной ночи, малыши!», ведь они «подельники» Вовк.