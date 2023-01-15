Общество 15 января 2023, 19:05 Захарова высмеяла новые санкции Зеленского против Ангелины Вовк и других россиян Мария Захарова ответила Зеленскому на новые санкции против 198 россиян РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала на введенные Владимиром Зеленским санкции против россиян. В своем Telegram-канале она написала, что ждет от украинского лидера введения санкций против Хрюши и Степашки из «Спокойной ночи малыши».

«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк „угрожает национальной безопасности Украины“, то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — написала она.

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15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал очередной список санкций, введенных против российских публичных личностей, среди которых числилась телеведущая Ангелина Вовк.

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В черный список попали также ведущие Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Марина Ким, военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, певец и композитор Юрий Лоза. Всего под санкции попали 198 россиян.