07 февраля 2024, 18:55
Концерты Орбакайте и Арбениной предложили отменить во Владивостоке
Мэр Владивостока Шестаков предложил отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в городе в феврале и марте. В Муниципальном центре управления сообщили, что письмо направили организаторам выступлений.
«Основанием такого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения „Культурный фронт России“», — указали в МЦУ.
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Окончательное решение примут организаторы, написал RT. В этом вопросе учтут мнение общественности и другие нюансы.
Ранее гастрольный тур Кристины Орбакайте по городам Сибири, который звезда планировала устроить в марте, отменили. Но администрация Владивостока тогда не стала отменять концерт певицы.
Директор артистки Александр Качан недоумевал, почему россияне начали отказываться от Орбакайте. При этом главная претензия общественников состояла в том, что певица в России не живет, но зарабатывать приезжает.
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