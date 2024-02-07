Общество 07 февраля 2024, 18:55 Концерты Орбакайте и Арбениной предложили отменить во Владивостоке Мэр Владивостока Шестаков предложил отменить концерты Орбакайте и Арбениной РИА «Новости»

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Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в городе в феврале и марте. В Муниципальном центре управления сообщили, что письмо направили организаторам выступлений.

«Основанием такого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения „Культурный фронт России“», — указали в МЦУ.

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Окончательное решение примут организаторы, написал RT. В этом вопросе учтут мнение общественности и другие нюансы.

Ранее гастрольный тур Кристины Орбакайте по городам Сибири, который звезда планировала устроить в марте, отменили. Но администрация Владивостока тогда не стала отменять концерт певицы.

Директор артистки Александр Качан недоумевал, почему россияне начали отказываться от Орбакайте. При этом главная претензия общественников состояла в том, что певица в России не живет, но зарабатывать приезжает.