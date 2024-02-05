Культура 05 февраля 2024, 15:18 Власти Владивостока не стали отменять концерт Орбакайте Мэрия Владивостока предложила зрителям решить судьбу концерта Орбакайте РИА «Новости»

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Власти Владивостока в ответ на призывы отменить концерт певицы Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам сделает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие с участием Орбакайте во Владивостоке запланировали на 19 марта. Один из пользователей Сети призвал отменить выступление, а другой юзер назвал певицу «предательницей». Мэрия Владивостока в ответ объяснила, что администрация города согласовывает только публичные мероприятия.

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«Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», — отметили власти.

В мэрии также напомнили, что Орбакайте не является иностранным агентом, а ее творческий репертуар соответствует законодательству. Сейчас билеты на концерт можно приобрести онлайн.

В январе активисты выступили за отмену концерта Орбакайте в Благовещенске. Общественники напомнили, что певица является гражданкой США, которые активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины.