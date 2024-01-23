Эксклюзив 23 января 2024, 18:52 Живет в США, а зарабатывает в России. Кто и почему отменяет концерты Орбакайте Ведущая «360» Малашенко: общественники ополчились на Орбакайте Телеканал «360»

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Российские общественные организации ополчились на певицу Кристину Орбакайте, хотя еще в декабре ее выступления транслировали все федеральные каналы. О том, почему так происходит, порассуждала ведущая «360» Екатерина Малашенко в авторской колонке.

Далее — прямая речь.

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Главная претензия

Певица Кристина Орбакайте явно расстроена отменой своего концерта в Улан-Удэ. Директор артистки Александр Качан выразил недоумение, почему россияне начали отказываться от Орбакайте, ведь еще в конце декабря ее выступления показали все федеральные каналы и никаких вопросов это не вызвало.

Против Орбакайте ополчились общественники. Главная претензия заключается в том, что певица в России не живет, но зарабатывать приезжает. Кроме того, она никогда не высказывалась в пользу СВО и ее давно подозревают в финансировании ВСУ. Представители организации «Боевое братство» обратились в Министерство спорта и молодежной политики Бурятии. И те, в свою очередь, приняли решение отменить концерт [Орбакайте] 13 марта.

РИА «Новости»

Выступление в Улан-Удэ должно было состояться в рамках большого тура певицы по России: запланированы концерты в Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Братске, Чите, Хабаровске и Новосибирске. Сейчас в среднем продано 20-30% билетов.

Но их, вполне вероятно, в скором времени придется вернуть. Вслед за бурятскими новосибирские общественные организации тоже обратились к местным властям: «С конца 2022 года Кристина Орбакайте проживает с семьей в США. Имеет американское гражданство. На вопросы о том, поддерживает ли она нашу страну в спецоперации, уходит от ответа».

Такая участь может постичь весь региональный вояж Орбакайте. Организаторы уверены, что точно состоится всего один концерт — в Санкт-Петербурге. Но полетит ли Орбакайте ради одного выступления в холодную и такую негостеприимную Россию, непонятно.

РИА «Новости»

Ничего личного, только бизнес

Реакция певицы на отмену концертов вполне ожидаема: она решила сделать вид, что не понимает, что происходит. Вот только выглядит это довольно глупо. Не предположить, что российский зритель от нее отвернется, Орбакайте не могла.

Но решила пойти на хитрость: в Россию она прилетела в преддверии Нового года. Отличный момент, чтобы разведать обстановку. Голубые огоньки отгремели, а на фоне «голой вечеринки» к Орбакайте вопросов не было. Почему бы еще не подзаработать на российской публике? Ничего личного, только бизнес.

Но волна отмен неугодных артистов оказалась слишком большой. Докатилась она и до дочки Примадонны. Это все одна сторона медали.

Но есть и другая. У Орбакайте в России, как ни крути, много поклонников, которым по большому счету все равно, где она живет. Тогда почему нужно лишить их встречи с любимым артистом? Спрос рождает предложение.

Концертные площадки готовы работать с Орбакайте, билеты продаются, зрители платят. Никто же не заставляет насильно смотреть ее выступления. Те, кто против, вполне могут организовать свой досуг, как им хочется и как они считают нужным. Должен быть выбор.

А вы как думаете, стоит Орбакайте выступать в России?