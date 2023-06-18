Общество 18 июня 2023, 12:04 Концерты Animal ДжаZ стали отменять в РФ после призыва признать группу иноагентом Shot: концерты группы Animal Jazz начали отменять в России Animal Jazz / YouTube

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В России начали отменять концерты петербургской рок-группы Animal Jazz после того, как коллектив призвали признать иностранным агентом, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 18 июня выступление коллектива не состоится во Владивостоке. Это подтвердили организаторы. Под вопросом концерт в Москве — пока он назначен на 15 июля.

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Ранее общественники из «Зова народа» потребовали признать группу Animal Jazz иноагентом. Обращения они направили в Следком и Минкульт России. Поводом послужили высказывания лидера коллектива Александра Красовицкого, который называл Россию «токсичной», также музыканты пели песни украинской группы «Океан Эльзы» в знак протеста. После объявления частичной мобилизации участники коллектива уехали в Израиль, но затем вернулись.

В России отменяются концерты и других артистов, которые не поддержали спецоперацию. Выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак в марте отменили в Ростове-на-Дону. Не смогли выступить в городе по этой же причине «ДДТ», «Мумий Тролль» и «Машина времени».