Знаменитости 17 июня 2023, 10:10 Группу Animal Jazz потребовали признать иноагентом Shot: группу Animal Jazz и ее лидера потребовали признать иноагентами Animal Jazz / Соцсети

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Общественники из «Зова народа» обратились в Следком и Минкульт России и потребовали признать группу Animal Jazz иноагентом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Они требуют отменить концерты, чтобы петербургская рок-группа перестала зарабатывать в „абьюзерской“ России, и проверить на наличие возможных оснований для признания их иноагентами», — написал канал.

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Коллектив Animal Jazz и ее лидер Александр Красовицкий называли Россию «токсичной» и пели песни украинской группы «Океан Эльзы» в знак протеста. Музыканты даже убегали в Израиль после того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, но затем вернулись. Теперь артисты гастролирует по стране и дают концерты, зарабатывая на своих соотечественниках.

Они уже выступили в Воронеже, Перми, Ростове, следует из данных афиш. Следующие концерты коллектива запланированы в их родном городе — Санкт-Петербурге, а также Липецке и Москве.

Статус иноагентов есть у юмориста Максима Галкина*, блогера-урбаниста Ильи Варламова*, автора песен Семена Слепакова* и певицы Земфиры*. Звезды требовали исключить их из реестра, но их просьбы отклонили.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.