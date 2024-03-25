25 марта 2024, 16:41
Концерт группы «Пикник» в Петербурге оказался под вопросом
РЕН ТВ: концерт «Пикника» в Петербурге могут отменить из-за потери инструментов
В результате теракта в Crocus City Hall группа «Пикник» лишилась всех музыкальных инструментов. В связи с этим предстоящий концерт в Санкт-Петербурге 27 марта оказался под вопросом, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации телеканала, группа готовится к выступлению в оперативном режиме. Участники срочно закупают новое оборудование вместо сгоревшего. Симфонический оркестр также примет участие в концерте.
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Официального подтверждения информации от представителей коллектива пока не поступало.
Во время теракт погибла помощница директора группы Екатерина Кушнер. Она находилась в фойе Crocus City Hall.
Теракт в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом «Пикника». Участники группы рассказали о том, что произошло в тот день в концертном зале. Они подчеркнули, что люди в сложившейся трагической ситуации помогали друг другу и никто не бежал сломя голову.
Санкт-Петербург
Терроризм
Концерты
Стрельба в Crocus City Hall
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