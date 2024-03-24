24 марта 2024, 13:59
Помощница директора группы «Пикник» погибла при теракте в Crocus City Hall
Группа «Пикник» сообщила о смерти помощницы директора Екатерины Кушнер
Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива.
«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Crocus City Hall. Светлая память», — заявили в «Пикнике».
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Террористический акт прошел в пятницу, 22 марта. После него пресс-служба «Пикника» сообщила, что не может установить местонахождение Кушнер.
Директор «Пикника» Юрий Чернышевский заявлял, что Екатерина является его близким другом. В момент атаки террористов она находилась в фойе Crocus City Hall.
Согласно последней официальной информации, в результате теракта погибли 133 человека и 154 получили ранения. Вечером в воскресенье люди смогут забрать личные вещи, которые они сдавали в гардероб концертного зала.
Стрельба в Crocus City Hall
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