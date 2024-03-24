Происшествия 24 марта 2024, 23:03 «Никто сломя голову не убегал». Музыканты «Пикника» рассказали о пережитом во время теракта Корчемный: во время теракта в Crocus City Hall люди помогали друг другу

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Музыканты российской группы «Пикник», перед началом концерта которой в Crocus City Hall произошел теракт, пришли к стихийному мемориалу в память о погибших. Они рассказал «360» о событиях того дня.

Участники группы подчеркнули, что люди в сложившейся трагической ситуации помогали друг другу.

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«Никто сломя голову не убегал. Люди помогали, держали двери. Все, кто [там] был, друг о друге заботились. Это самое главное», — заявил бас-гитарист и бэк-вокалист коллектива Марат Корчемный.

По словам гитариста и вокалиста Эдмунда Шклярского, их предупредили по громкой связи о том, что надо покинуть здание из-за задымления.

Во время теракта погибла помощница директора коллектива Юрия Чернышевского Екатерина Кушнер, которую он назвал теплым и светлым человеком.