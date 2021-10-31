Концентрацию «Спутника V» уменьшат в несколько раз для вакцинации детей

Для вакцинации детей медики снизят концентрацию препарата «Спутник V» в 10 раз. Подросткам будут колоть вакцину, разбавленную физраствором в пять раз. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подобрали дозу классического „Спутника V“, которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный „Спутник V“, разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы „Спутник V“ разведен уже 10 раз», — сказал ученый в эфире телеканала «Россия 1».

В конце сентября Минздрав России получил из Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о масштабной вакцинации детей от SARS-CoV-2 должны принимать профессионалы и профильные ведомства. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить несовершеннолетних от коронавируса без прививок можно только путем вакцинации взрослых.