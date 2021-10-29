Песков ответил на вопросы о вакцинации детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по детской вакцинации должны принимать квалифицированные специалисты и ведомства. Этот вопрос не прерогатива Кремля, сказал он журналистам РИА «Новости».

«Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов. Это не прерогатива Кремля», — ответил представитель правительства на вопросы журналистов о том, будут ли вакцинировать детей.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему в некоторых регионах появился дефицит препаратов для иммунизации, а именно вакцины «Спутник Лайт». Он рассказал, что проблема возникла из-за резкого увеличения желающих вакцинироваться, а если бы эти процессы проходили ритмично, то вакцину успевали бы поставлять. Но тем не менее скоро все пробелы будут восполнены и препарата обязательно хватит всем.

Пресс-секретарь Владимира Путина сетовал на несознательность россиян в вопросе прививок и разъяснял, почему так важно правильное информирование граждан о них. Он также заявлял, что пока Кремль не принимал решений об обязательной вакцинации.