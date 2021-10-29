Врачи назвали единственный метод защиты детей от коронавируса

Защитить детей и подростков от коронавируса возможно лишь путем вакцинации взрослых людей. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, потому что дети переносят штамм „Дельта“, заражают друг друга и несут это все домой», — рассказал Аграновский в беседе с Ura.ru.

С тем, что вакцинация взрослых является единственным методом защиты детей от коронавируса согласился гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Взрослые, по мнению Крючкова, должны свести к минимуму нахождение детей в закрытых помещениях.

«Нужно по возможности меньше ездить с детьми на общественном транспорте, разрешать им гулять во дворе, но не в толпе, не позволять собираться в помещениях, не устраивать детские праздники», — отметил он в беседе с изданием.

Также, по словам Крючкова, можно выдавать ребенку с собой спиртовой санитайзер, чтобы он регулярно обрабатывал им руки. При этом иммунолог отметил, что все это будет малоэффективно, если ребенок не будет при этом носить в помещении маску.

В Москве начался второй этап отбора подростков для участия в клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Во время испытаний используется вакцина «Гам-Ковид-Вак М» («Спутник V»). В первом этапе исследования приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 ребенка.