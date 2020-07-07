Роскосмос не подтвердил задержание советника главы корпорации

СМИ пишут, что в Москве задержали советника главы Роскосмоса. Якобы произошедшее связано с государственной изменой. В корпорации не стали комментировать ситуацию.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не дал никаких объяснений по поводу появившейся информации. Его слова привел сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Пока не комментируем», — сказал он.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, речь идет об Иване Сафронове. На своей должности он находится всего пару месяцев. В обязанности советника входило выстраивание информационной политики внутри госкорпорации и предприятий в ее составе. Сафронову также поручили курировать некоторые спецпрограммы.

Задержание Сафронова, по неподтвержденным сведениям, может быть связано с государственной изменой.