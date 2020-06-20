«Поправки назрели и перезрели». Политолог объяснил причину изменений в Конституции именно сейчас

Гарантии обеспечения суверенитета России — наиболее важные поправки к Конституции. Этой точкой зрения с «360» поделился директор Центра политического анализа, шеф-редактор сайта «Кремль.орг» Павел Данилин. А еще он объяснил, почему про поправки заговорили именно сейчас.

В первую очередь в вопросе наиболее важных поправок он упомянул недопущение даже разговоров об отторжении от России хотя бы части территории. Таким образом, поправки закрывают целиком и полностью вопрос с Курилами, Калининградом и Крымом на поколение вперед.

«Это наше, свое не отдадим никому, и разговаривать об этом даже не собираемся», — заявил Данилин.

Он также упомянул еще один важный пункт, касающийся суверенитета. Это ограничение чиновников на занятия должностей в случае, если у них есть двойное гражданство, вид на жительство и активы за рубежом.

«Это очень важно, потому что человек, который работает здесь, в России, занимает государственную должность, должен работать на нашу страну, а не на чью-то там чужую страну, где у него находятся активы в банках или где ему дали грин-карту. Это крайне значимая поправка», — пояснил собеседник «360».

Не менее значимая поправка — установление примата Конституции на международном законодательстве, уверен директор Центра политического анализа. Это означает, что решение международных судов не имеет преимущества над Конституцией, Конституция — основной закон. Если же решения международных судов противоречат ей, то Конституционный Суд Российской Федерации вправе запрещать эти решения к исполнению.

«Это тоже важный шаг вперед, особенно на фоне глобализации и довольно-таки двусмысленного поведения многих международных структур, которые принимают по отношению к России по большинству русофобские позиции», — сказал Данилин.

Данилин также объяснил, почему именно сейчас решили поменять Конституцию.

Причина изменений в Конституции сейчас несет в себе несколько оставляющих моментов. Первое это то, что изменения созрели и перезрели Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Пять лет назад, после Крыма, говорить о необходимости менять Конституцию было бы преждевременно, считает он. Преждевременно было бы потому, что политическая конъюнктура не сложилась оптимальным образом, общество было не достаточно готово к нововведениям, а бюджетные правила распределения ресурсов еще не устаканились настолько, как сейчас.

«Мы тогда только-только вышли из реформы 2012–2013 годов и нужно было пожить с этим какое-то время, чтобы понять, насколько эта реформа действенна. Я имею в виду реформу избирательного законодательства, реформу регионального управления. И менять Конституцию на тот момент серьезно — это означало страну дестабилизировать частично», — отметил Данилин.

По его мнению, нужно было пройти выборы 2018 года с тем, чтобы получить особый мандат доверия, позволяющий принимать иногда и не самые популярные меры. В пример он привел пенсионную реформу.

«Но этот же значительный мандат доверия, который народ выдал президенту позволил ему предложить поправки, которые соответствуют новому состоянию российского общества и новому состоянию внешнеполитической конъюнктуры. И главное, что эти поправки готовы быть восприняты народом, как свое, как действительно выстраданное», — добавил Данилин.