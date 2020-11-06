«Конкретные унижения». Родители пациентов обвинили туберкулезную больницу Новосибирска в истязании детей

В Новосибирске в одной туберкулезной больнице произошел скандал — медсестра оттаскала ребенка за волосы. Но оказывается, это далеко не единичный случай издевательского отношения медперсонала к детям — так утверждают родители маленьких пациентов.

«Врачи очень хорошие, а младший персонал, как в СИЗО. У них режим: с утра поднялся, постель заправил — под одеяло больше нельзя. Если будешь под одеялом, будут конкретные унижения», — рассказала изданию «Подъем» мать одного юного пациента.

Женщина отметила, что речь идет про разных медсестер. Ее сын видел, как на площадке одного плачущего ребенка медсестры взяли за шиворот и потащили по камням.

В Сети появилось видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и кинула его на кровать. Автор ролика, который вызвал широкий резонанс, рассказала изданию, что девочка была в палате одна, потому что ее родители сами на лечении — во взрослом отделении для больных туберкулезом, и еще не факт, что ребенка вернут в семью.

Сама героиня ролика объяснила свои действия тем, что не хотела уронить ребенка, потому что руки были мокрые. После случившегося женщину сразу уволили. Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело, ей грозит до трех лет тюрьмы.