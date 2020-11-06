Медсестра из Новосибирска объяснила, что оттаскала ребенка за волосы, «чтобы не уронить»

Новосибирская медсестра, которая таскала ребенка в больнице за волосы, объяснила свое поведение. Женщина в тот момент купала других детей и схватила девочку «за первое, что попалось под руку».

Медсестра якобы пыталась успокоить девочку, которая бегала по коридору. Она взяла ребенка за плечи, но та увернулась, пишет Life Shot. Тогда женщина схватила девочку за волосы, «чтобы не уронить». Иначе, утверждает 35-летняя медсестра, ребенок мог упасть, потому что у нее были мокрые руки.

Женщина проработала в больнице 10 лет. За это время у руководства не было никаких претензий к медсестре.

Про жестокое обращение с детьми рассказала женщина, которая лежит в той же больнице. Она услышала шум в палате, где лежат воспитанники из детдома. Зашла и увидела, как медсестра поднимает девочку за волосы. Женщина оставила камеру в палате, а потом видео выложила в сети. Жительница Новосибирска уверена, что поступила правильно и жестокие люди должны знать, «что даже за детдомовских есть, кому заступиться».

Медсестру уже уволили. Следственный комитет начал проверку.