Медсестра новосибирской туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы. Видео
«Автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
На кадрах видно, как женщина хватает ребенка за волосы и кидает на кровать, вместо того, чтобы бережно уложить, вероятно, болеющую девочку. Несмотря на то, что видео записано без звука, можно заметить активную жестикуляцию медсестры. Скорее всего, юную пациентку еще и за что-то поругали.
Теперь следователи выяснят все детали случившегося и примут решение. По данным «Сиб.фм», в Министерстве здравоохранения Новосибирской области намерены уволить медсестру, замеченную в грубом обращении с пациентами.