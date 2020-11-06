Медсестра новосибирской туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы. Видео

В Сети появился ролик, на котором медсестра новосибирской туберкулезной больницы грубо обращается с ребенком. Следственный комитет уже организовал проверку.

«Автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

На кадрах видно, как женщина хватает ребенка за волосы и кидает на кровать, вместо того, чтобы бережно уложить, вероятно, болеющую девочку. Несмотря на то, что видео записано без звука, можно заметить активную жестикуляцию медсестры. Скорее всего, юную пациентку еще и за что-то поругали.

Теперь следователи выяснят все детали случившегося и примут решение. По данным «Сиб.фм», в Министерстве здравоохранения Новосибирской области намерены уволить медсестру, замеченную в грубом обращении с пациентами.