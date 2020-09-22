СК подтвердил задержание членов «секты Виссариона». Видео

В Следственном комитете подтвердили задержания участников секты виссарионовцев в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

«По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью», — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что основатель «секты Виссариона» Сергей Тороп и еще двое членов организации задержаны в Красноярском крае. Речь идет о Вадиме Редькине и Владимире Ведерникове. По неподтвержденной информации, в их отношении открыли уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Обыски проводят у руководителей и участников секты. Следственный комитет заявил, что Торопа, Редькина и Ведерникова подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над людьми и причинением тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинения и арестуют.

«Секта Виссариона», или «Церковь последнего завета», — религиозное движение, появившееся около 30 лет назад. Его основал бывший инспектор ДПС и слесарь Сергей Тороп. Последователи считают мужчину воплощением Иисуса Христа. В СК добавили, что Тороп называл себя Сыном Божьим «Христом» или Виссарионом.