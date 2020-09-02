Кондуктор подрался с пассажиркой в Волгограде из-за просьбы надеть маску

Ношение масок в общественном транспорте в конце августа стало обязательным в Волгоградской области. Кондуктор троллейбуса попросил одну из пассажирок придерживаться правил, но словесный конфликт обернулся дракой. В итоге обе женщины написали заявление в полицию.

Брат пассажирки Тамраз Чопсиев рассказал, что девушка ехала в троллейбусе №15А в Дзержинском районе Волгограда и была в маске. Несмотря на это, кондуктор попросила приподнять маску, чтобы закрывался не только рот, но и нос.

«Начался словесный конфликт, кондуктор начала оскорблять сестру, а затем начала кидаться на нее. Сестра пыталась отбиться. Но кондуктор ее прижала, била руками, а потом ударила по голове кассовым аппаратом. У сестры было сильное рассечение, она потеряла много крови», — заявил мужчина v1.ru.

По его словам, он увидел сестру уже в депо, откуда забрал ее в больницу. Но в МУП «Метроэлектротранс» сообщили другую версию инцидента. Кондуктор пожаловалась, что на конечной станции на нее напал родственник пассажирки.

«Из-за травм, полученных от многочисленных ударов руками, а когда женщина упала — и ногами, пострадавшей потребовалась госпитализация. Сейчас кондуктор находится на больничном под наблюдением врачей, ей предстоит длительное лечение», — отметили в организации.

Сам конфликт произошел вечером 30 августа. Как уточнили в Метроэлектротрансе, пассажирка была без маски, а на просьбу ее надеть ответила в грубой форме. Потом она начала кидаться на людей и попыталась ударить кондуктора ногой в живот.

«Пожилая женщина пыталась закрыться от ударов валидатором, но в этот момент на помощь пришли другие пассажиры — они смогли немного успокоить молодую девушку», — подчеркнули в организации.

Теперь кондуктор и девушка проходят лечение. Они написали заявления в полицию и ждут результата разбирательств.