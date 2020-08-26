Соблюдение масочного режима проверили в магазинах Электростали

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Предупреждающие плакаты и радиоролики о действующих требованиях — в каждом магазине. А сами покупатели в основном соблюдают правила без лишних напоминаний. И уже привыкли носить с собой не только маску, но и лишний пузырек с антисептиком.

В магазинах к требованиям отнеслись со всей серьезностью. Перед открытием кассы — обработка дезраствором ленты для товара, кассового аппарата, защитного экрана из пластика. Он отделяет кассира от покупателей. И такую уборку в магазине проводят 4 раза в день. А стеллажи и прилавки в супермаркете протирают каждые два часа.

«Перед началом смены сотрудники проходят температурный контроль. Так же в течение дня каждые 3-4 часа мы проверяем температуру тела у сотрудников. И перед входом сразу у нас стоит антисептик — обрабатывают руки. Так же обязательны маски — маски меняем каждые 3 часа. Если она порвалась или испачкалась, меняем сразу», — рассказала директор супермакета Лариса Федорина.

Во время рейда инспекторы побывали в трех сетевых супермаркетах. Комиссия проверила, носят ли маски сотрудники и посетители магазина, имеются ли в торговых точках средства дезинфекции и предупреждающие надписи о масочном режиме.

«Этот масочный режим введен 12 мая, поэтому он должен соблюдаться. Сейчас уже эпидемическая обстановка к осени усложняется. Случаи ОРВИ увеличиваются. И сейчас особенно важно ношение масок, перчаток. И соблюдение санитарных требований», — отметила заместитель главы г. о. Электросталь Светлана Соколова.

Продавцы магазинов могут не обслуживать покупателей без масок. В противном случае владельцам торговых точек грозит штраф.

В ходе рейда в Электростали нарушений не нашли. Такие проверки сейчас проходят по всему Подмосковью, чтобы минимизировать нарушения эпидбезопасности.