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    26 августа 2020, 22:28

    Соблюдение масочного режима проверили в магазинах Электростали

    Анастасия Максимовских , Анастасия Соловьева

    Как соблюдают правила эпидбезопасности в магазинах Электростали, проверили сегодня в ходе рейда. Нарушений не выявили, ко всем требованиям в торговых объектах относятся максимально серьезно.
    Соблюдение масочного режима проверили в магазинах Электростали | Изображение 1
    Источник фото: vsluh.ru

    Предупреждающие плакаты и радиоролики о действующих требованиях — в каждом магазине. А сами покупатели в основном соблюдают правила без лишних напоминаний. И уже привыкли носить с собой не только маску, но и лишний пузырек с антисептиком.

    В магазинах к требованиям отнеслись со всей серьезностью. Перед открытием кассы — обработка дезраствором ленты для товара, кассового аппарата, защитного экрана из пластика. Он отделяет кассира от покупателей. И такую уборку в магазине проводят 4 раза в день. А стеллажи и прилавки в супермаркете протирают каждые два часа.

    «Перед началом смены сотрудники проходят температурный контроль. Так же в течение дня каждые 3-4 часа мы проверяем температуру тела у сотрудников. И перед входом сразу у нас стоит антисептик — обрабатывают руки. Так же обязательны маски — маски меняем каждые 3 часа. Если она порвалась или испачкалась, меняем сразу», — рассказала директор супермакета Лариса Федорина.

    Во время рейда инспекторы побывали в трех сетевых супермаркетах. Комиссия проверила, носят ли маски сотрудники и посетители магазина, имеются ли в торговых точках средства дезинфекции и предупреждающие надписи о масочном режиме.

    «Этот масочный режим введен 12 мая, поэтому он должен соблюдаться. Сейчас уже эпидемическая обстановка к осени усложняется. Случаи ОРВИ увеличиваются. И сейчас особенно важно ношение масок, перчаток. И соблюдение санитарных требований», — отметила заместитель главы г. о. Электросталь Светлана Соколова.

    Продавцы магазинов могут не обслуживать покупателей без масок. В противном случае владельцам торговых точек грозит штраф.

    В ходе рейда в Электростали нарушений не нашли. Такие проверки сейчас проходят по всему Подмосковью, чтобы минимизировать нарушения эпидбезопасности.

    Новости SMI.FM