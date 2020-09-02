Ученые объяснили, почему маски с клапаном неэффективны в борьбе с COVID-19

Специалисты установили, что такие маски могут блокировать выдыхаемую струю воздуха лишь в самом начале пользования. Вместе с тем аэрозольные капли, которые распыляются при выдохе, легко перемещаются по козырьку, информирует газета «Известия».

«Со временем эти капли могут рассеиваться на большой площади, как в поперечном, так и в продольном направлениях, хотя и с уменьшающейся концентрацией капель», — уточнили эксперты.

По их словам, порт выдоха в разы снижает эффективность средства защиты, так как капли в большом объеме проходят через клапан без фильтрации. Специалисты призвали отдавать предпочтение обычным медицинским повязкам для лица.