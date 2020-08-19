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    19 августа 2020, 09:52

    Коммунальщики закрасили портрет поэта Бориса Рыжего на стене дома в Челябинске

    Андрей Иванов

    Челябинские коммунальщики уничтожили портрет уральского поэта Бориса Рыжего на стене его родного дома. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил активист «Открытой России» Денис Ибрагимов.
    Источник фото: vk.com/he_past_away

    На фото видно адрес, где поклонники поэта нарисовали его портрет: улица Свободы, дом 149.

    «В Челябинске, на улице Свободы, закрасили поэта Бориса Рыжего», — написал Ибрагимов и оставил злобный смайлик. Его подписчики возмутились этим поступком коммунальщиков и назвали их идиотами.

    Как пишет Znak.com, это уже второй раз, когда портрет литератора закрашивают на этом доме. После первого раза рисунок восстановили и рядом повесили биографию Рыжего, в которой сказано, что он с рождения жил в этом доме.

    В мае в Санкт-Петербурге, на заборе школы напротив музея-квартиры поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Доме Мурузи, художник нарисовал его портрет, который закрасили на следующий день. В июле на этом же месте появились граффити с изображением Бродского и Владимира Высоцкого.

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