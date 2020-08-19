Коммунальщики закрасили портрет поэта Бориса Рыжего на стене дома в Челябинске

Источник фото: vk.com/he_past_away

На фото видно адрес, где поклонники поэта нарисовали его портрет: улица Свободы, дом 149.

«В Челябинске, на улице Свободы, закрасили поэта Бориса Рыжего», — написал Ибрагимов и оставил злобный смайлик. Его подписчики возмутились этим поступком коммунальщиков и назвали их идиотами.

Как пишет Znak.com, это уже второй раз, когда портрет литератора закрашивают на этом доме. После первого раза рисунок восстановили и рядом повесили биографию Рыжего, в которой сказано, что он с рождения жил в этом доме.

В мае в Санкт-Петербурге, на заборе школы напротив музея-квартиры поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Доме Мурузи, художник нарисовал его портрет, который закрасили на следующий день. В июле на этом же месте появились граффити с изображением Бродского и Владимира Высоцкого.