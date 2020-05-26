Второе пришествие Бродского. Портрет поэта может вернуться на стену, если художник договорится с властями

24 мая на стене напротив музея-квартиры Бродского «Полторы комнаты» в Доме Мурузи в Петербурге появились граффити с портретом поэта, которые местные жители назвали фреской — из-за потрясающе талантливого исполнения. Но уже на следующее утро Иосиф Александрович стену вынуждено покинул.

Оказалось, что автор картины, художник Олег Лукьянов, оставил свой шедевр на заборе местной школы. Директор и охранник заметили обновление и решили устранить незаконное творчество с территории. Сам художник к уничтожению своей фрески отнесся спокойно.

Любое уличное искусство недолговечно. И здесь недолговечность заключалось в том, что Иосиф Александрович вернулся буквально на ночь Олег Лукьянов уличный художник, автор фрески с портретом Иосифа Бродского.

Больше того, Лукьянов готов вернуть граффити, готов их согласовать, если ему дадут возможность, потому что главное — оставить память о юбилее великого поэта в сознании горожан.

«Мы надеемся на диалог, я ищу выходы на руководство школы, чтобы согласовать второе возвращение Бродского на стену. До того, как он там появился, это была просто грязная стенка, забор неброский. Когда Бродский закончился, стала хотя бы опрятная светлая стенка», — рассказал он «360».

Пользователи Сети, которым уже полюбился портрет поэта, отреагировали значительно более бурно. Многие оказались огорчены тем, что в очередной раз власть оказалась равнодушна к тому, насколько уместным и своевременным был этот портрет. Люди пытались расчистить свежую краску с того места, где была работа Лукьянова, но все попытки остались безуспешными.

Но даже народный гнев почитателей Бродского вылился в новое творчество. Люди стали писать стихи на месте закрашенного портрета. «Замазан классик, будто высечен, / Как в 63-м прокурором. / Страной поэтов некий выскочка / Посмел назвать страну заборов», — такие надписи остались на стене, хотя и их вскоре закрасили.

В администрации Центрального района Петербурга заявили, что по закону в городе нельзя рисовать на зданиях без специального разрешения — вне зависимости от того, какова художественная ценность объектов уличного искусства.

Позже в пресс-службе администрации Центрального района объяснили, что граффити могут вернуть, если художник получит разрешение.

«Для него ни одна дверь не была закрыта ни вчера, ни позавчера, ни год назад. Но ни одного звонка от Олега Лукьянова не поступило ни в районную, ни в городскую администрацию», — добавили в пресс-службе.

Нужна реформа уличного искусства

Однако причины не обращаться к администрации у Олега Лукьянова были. По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока, согласовать размещение объектов уличного искусства практически невозможно. Создан слишком сложный регламент, с которым не справится ни один уличный художник при всем желании. В любом случае авторы получат отказ.

Придет коммунальщик и вместо того, чтобы убирать мусор в помойку, начнет тратить краску на борьбу с уличным искусством, превращая наш город в галерею этих квадратов и прямоугольников разных цветов, которые больше диссонируют с нашей городской средой, чем то, как творят художники Денис Четырбок депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По словам Четырбока, уже полтора года идет работа над так называемым законопроектом о легализации уличного искусства, чтобы таких ситуаций не было в будущем.

«Надо сделать так, чтобы правительство Санкт-Петербурга учредило перечень объектов, где можно было бы размещать объекты уличного искусства в упрощенном порядке. Потому что система, которая сейчас существует, она просто невыносима и согласовать по ней ничего невозможно», — добавил он.

Кроме того, уверен депутат, необходимо создать совет — из архитекторов, историков, депутатов, — который бы рассматривал заявки на уже размещенные объекты, чтобы художники могли получать согласование постфактум, а не мучиться с бумажной волокитой.

Сам Лукьянов с этим согласен, тем более что случай подобного разрешения постфактум уже был — граффити с портретом Даниила Хармса целый месяц оставались на торце одного из зданий в центре. Когда коммунальщики наконец решились его закрасить, общественность взбунтовалась, пришлось согласовать уже готовый рисунок.

«Мы ждем сейчас закона о легализации стрит-арта, чтобы можно было согласовывать после. Так уличные художники, надеюсь, смогут почувствовать тот момент творчества, когда можно действительно создать что-то великое», — заключил Лукьянов.