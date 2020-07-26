Граффити с Бродским и Высоцким появились на месте закрашенной фигуры поэта в Петербурге

«Можно замазать фасад толстым слоем штукатурки, но нельзя стереть память. Возможно, дуэтом эти двое пробьют муниципальную стену непонимания», — подписал он свою работу.

В беседе с изданием «Подъем» художник пояснил, что «стена непонимания» осталась непробитой, потому что коммунальщики закрасили стену через два часа после появления рисунка. На восстановление граффити у Нилова ушло пять минут.

Сам автор фрески заявил, что на работу его вдохновила беседа Бродского и Высоцкого. Он нашел их совместную фотографию и перенес на стену. Снимок сделан в августе 1977 года в квартире Михаила Барышникова. Это был второй визит Высоцкого в США.

По его словам, работу он посвятил своей невесте. «Я сделал ей предложение. Нанес рисунок и сделал», — пояснил он.

По словам художника, согласовывать с властями города свои граффити он не хочет, так как это бесполезно.

В мае этого года на этой же стене исчезли граффити поэта Иосифа Бродского. По словам местных жителей, инициатором стало руководство местной школы. В администрации Центрального района Санкт-Петербурга пояснили, что закон требует сохранять первоначальный облик зданий и сооружений города.