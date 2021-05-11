Возраст получения права на оружие в России предложили повысить

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с предложением повысить возраст получения права на владение оружием. С такой инициативой она выступила после стрельбы в казанской школе № 175. Преступление совершил 19-летний юноша.

По мнению Москальковой, исключение из нового правила можно было бы сделать только для тех, кто прошел службу в армии, сообщил ТАСС.

«Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия», — подчеркнула она.

Еще одно предложение уполномоченного по правам человека коснулось охраны в школах. Эту работу, по ее словам, должна выполнять Росгвардия, а не частных охранных предприятий.

Москалькова напомнила, что еще после стрельбы в колледже в Керчи она вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросила возложить охрану детей и подростков в детсадах, школах и колледжах на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

По последним официальным данным, жертвами стрельбы в казанской школе № 175 стали девять человек. Более 20 находятся в больницах. По данным Теlеgrаm-канала Маsh, руководство школы отказалось от услуг ЧОП из-за дороговизны. Защитой детей по факту занимался вахтер.