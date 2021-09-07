Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД из-за запрета на въезд в Россию

Комик Идрак Мирзализаде потребовал от МВД отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. Юморист стал персоной нон грата из-за шутки про русских.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», — сказали ТАСС Замоскворецком суде.

Идрак Мирзализаде раньше часто бывал в РФ, в марте 2021 года получил вид на жительство. Однако после шутки, которая прозвучала в YouTube-шоу «Разгоны», его сначала арестовали на 10 суток, а потом пожизненно запретили въезд в страну.

Все ситуация произошла из-за того, что комик рассказал о трудностях с поиском жилья в Москве из-за национальности. В итоге он въехал в съемную квартиру, где до него жили русские. По его словам, ему пришлось оттуда выбрасывать грязный матрас. Прокуратура нашла в этой истории признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Свою вину Мирзализаде не признал. Однако извинился перед теми, кого его выступление обидело.

В конце августа появилась информация, что комик сначала уехал в Белоруссию, а потом перебрался в Турцию.