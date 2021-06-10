Кольцеобразное солнечное затмение сняли на видео

Редкое для России кольцеобразное солнечное затмение показал в прямом эфире Московский планетарий. Последний раз такое явление в нашей стране можно было наблюдать 50 лет назад.

Трансляцию специалисты планетария начали вести в 13:00. Она продолжалась почти полтора часа.

Эфир сопровождали комментарии сотрудника о том, как происходит солнечное затмение. Также он рассказал об истории наблюдений за небесным светилом.

Над Россией затмение продолжилось три минуты и 37 секунд. Его полная фаза была видна на Чукотке, где Луна закрыла Солнце на 91%. В европейской части нашей страны Солнце могло походить на надкушенное яблоко. Наблюдать за этим явлением в Москве могла мешать сильная облачность.

В планетарии посоветовали использовать для наблюдения за затмением камеру-обскуру. Она представляет собой ящик с отверстием и экраном на противоположной стороне. Это поможет защитить глаза. Также можно использовать темные очки или специальные стекла.