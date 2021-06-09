Солнечное затмение накроет Россию 10 июня. Наблюдать за ним может быть опасно

Жители разных регионов России 10 июня смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение. В Москве максимальная фаза произойдет в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16%. Если позволит погода, то наблюдать астрономическое явление можно будет из любой части города. При этом врачи предупредили об обязательной защите глаз.

Днем 10 июня Луна окажется на максимальном удалении от Земли. Находясь на таком расстоянии Луна не может закрыть Солнце целиком, в результате чего получается кольцеобразное затмение. В этот момент на небе виден лишь яркий тонкий край солнечного диска.

Источник фото: planetarium-moscow.ru

Астрологическое явление начнется в Северной Америке и завершится на Дальнем Востоке. Кольцеобразную фазу удастся увидеть жителям Якутии и Чукотки, а также Канады, Гренландии и Северного полюса.

Не повезет людям в Крыму и на Северном Кавказе, где Луна пройдет мимо Солнца. На Дальнем Востоке стемнеет еще до начала затмения. В остальных частях России затмение можно будет наблюдать с 14:22 до 14:29 по московскому времени. В столице временной период продлится с 13:36 до 15:16.

«Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца», — сообщили в Московском планетарии.

Солнечное затмение в столице будет происходить днем, поэтому его будет видно практически отовсюду, отметил астроном Александр Молоствов. При этом синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями. Если небо затянут тучи, то увидеть явление не получится.

«Есть надежда на то, что облака будут грозовые. Они быстро образуются и быстро распадаются. Лично у меня есть небольшая надежда, что в перерывах между этими облаками что-то удастся увидеть», — отметил астроном.

Он добавил, что при затмении будет настолько небольшое падение яркости, что заметить его, не глядя на солнце, будет невозможно. При облаках никаких изменений вообще не произойдет.

Как смотреть?

По словам Молоствова, для наблюдения за затмением можно сделать камеру-обскура. Она представляет собой ящик с отверстием и экраном на противоположной стороне.

«Это один из способов безопасно смотреть на Солнце. Если нет защитных фильтров, то можно сделать камеру-обскура. В принципе, в качестве камеры-обскура может служить любое отверстие. Даже стоя под деревом можно увидеть, что блики от солнца будут иметь не круглую форму», — пояснил он.

Источник фото: wikipedia.org

Но лучше обзавестись солнечным фильтром или спроецировать изображение на экран с помощью качественной линзовой оптики.

«При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр», — рассказали в планетарии.

Также не стоит пытаться снимать затмение на смартфон. Например, в iPhone матрица в камере может сгореть при такой съемке всего за 30-60 секунд. Смотреть на Солнце опасно не только во время затмения, предупредила врач-офтальмолог Мария Левина.

«Это может быть чревато просто кратковременным засветом и потерей четкости изображения, так и достаточно опасными осложнениями вплоть до ожога сетчатки. Именно поэтому рекомендуется использовать специальные средства защиты. Прежде всего, это солнцезащитные очки, которые должны иметь сертификат качества», — отметила медик.

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Она добавила, что часто люди прибегают к самодельным средствам защиты. Некоторые пытаются смотреть на солнце через какую-то пленку или рентгеновский снимок. К таким способам прибегать не стоит, так как нельзя быть уверенным в их эффективности.

Впервые за 50 лет

На территории России кольцеобразные затмения не происходили более 50 лет. Всего за этот период было семь полных затмений Солнца.

Последний раз кольцеобразное затмение наблюдалось 20 мая 1966 года. При этом оно было весьма специфическим: полоса шириной всего четыре километра прошла через Северокавказский регион. Луна закрыла Солнце всего на пять секунд, а фаза составила 0,999. Такие цифры означают, что затмение было практически полным.

Следующее затмение должно произойти 1 июня 2030 года. Его можно будет увидеть в густонаселенных регионах России. Москвичам удастся еще раз наблюдать кольцеобразное затмение 21 июня 2039-го и 11 июня 2048 года.