Врач рассказал, как безопасно смотреть на Солнце во время затмения

В четверг, 10 июня, россияне смогут увидеть кольцевое солнечное затмение. Чтобы наблюдать за этим явлением без тяжких последствий для глаз, следует соблюдать меры безопасности, рассказала «360» врач-офтальмолог Ольга Васильева.

Самой плохой идеей будет решение смотреть на солнце без какой-либо защиты. В этом случае можно получить ожоги сетчатки глаза. Поэтому нужно обязательно обезопасить свои глаза. Один из вариантов — солнцезащитные очки.

«Очки должны быть качественного производства из хорошего пластика. То есть купленные не в переходе метро, а в хорошей оптике с защитой не менее 400 единиц», — рассказала Васильева.

Можно использовать специальные очковые стекла наподобие тех, в которых работают сварщики.

«Это должна быть защита, которая не пропускает вредные, в том числе ультрафиолетовые лучи. В противном случае можно получить ожог сетчатки, которая отвечает за качество и остроту зрения», — предупредила врач.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тем, кто хочет увидеть кольцеобразное затмение Солнца в Москве, придется постараться. В столице ожидается облачная погода с прояснениями. Поэтому нужно будет ловить просветы в облаках.

«Где-то может быть просвет два часа, если повезет. Надо москвичам посмотреть прогноз на сайте Гидрометцентра. Там за два часа видно, где будет ясно», — сказал Вильфанд в комментарии РИА «Новости».

Максимальная фаза кольцеобразного затмения Солнца пройдет в 13:40. В России его смогут увидеть жители Якутии и Чукотки. В Москве около 14:26 будет наблюдаться только частная фаза затмения.