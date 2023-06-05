Эксклюзив 05 июня 2023, 23:52 «Коляска, пеленки, памперсы и соски». Что войдет в сертификат для новорожденного Депутат Нилов: номинал и перечень сертификата для новорожденного утвердит правительство РИА «Новости»

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл подробности законопроекта о сертификате для новорожденных. Речь идет о помощи нуждающимся семьям, у которых родился ребенок, рассказал в беседе с «360» депутат.

Нилов уточнил, что сертификат предполагается выдавать на приобретение товаров первой необходимости. Это коляска, пеленальный столик, пеленки, памперсы, термометр, соски, бутылочки, детское питание и прочее. Номинал и перечень предметов первой необходимости будет ежегодно утверждать правительство. Принципом выдачи сертификата станет критерий нуждаемости.

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«Например, „коробка Собянина“ себя хорошо зарекомендовала, причем можно брать коробку, а можно брать выплату. Поэтому мы определяем (за основу) критерий нуждаемости. У нас есть семьи, которым это явно не надо — семьи олигархов, семьи, где хорошие доходы. Мы говорим про нуждающихся», — отметил парламентарий.

На фоне уже существующих выплат, считает Нилов, нужно рассмотреть и этот законопроект. Дело в том, что в Москве и некоторых регионах есть возможность оказаться помощь семьям с новорожденными. Но есть регионы, где в бюджетах таких денег нет. С принятием закона вопрос будет решен на федеральном уровне.

В перечне товаров приоритет отдается вещам отечественного производства. Но при выборе детского питания, где все очень индивидуально, не обязательно ставить условием приобретение исключительно российской продукции, уточнил Нилов.

Ранее сообщалось, что именной сертификат на новорожденного предложат выдавать семьям, в которых среднедушевой доход за последние 12 месяцев до подачи заявления не превысит двух прожиточных минимумов в регионе. В правительстве России не поддержали идею введения сертификата.