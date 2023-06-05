Общество 05 июня 2023, 19:00 Сертификат для новорожденных сочли дублированием действующих мер поддержки Кабмин не поддержал введение сертификата для новорожденных РИА «Новости»

Читать 360tv в

В правительстве России сочли идею о сертификате для новорожденных дублированием действующих мер поддержки. Кроме того, авторы инициативы не прописали источники финансирования. Документ опубликовали в думской базе данных.

Разработать документ предложила фракция ЛДПР. Депутаты выступили с идеей выдавать малообеспеченным семьям сертификат на покупку товаров первой необходимости для младенца.

Реклама

«Введение на федеральном уровне сертификата может дублировать существующие меры социальной поддержки. <…> Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — указали в сообщении.

В кабмине обратили внимание, что отсутствие источников финансирования в документе также не позволяет сделать экспертную оценку последствий принятия закона, уточнил ТАСС.

Финансово поддержать малообеспеченных родителей ранее предложил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.