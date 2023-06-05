Общество 05 июня 2023, 06:48 Депутаты предложили ввести в России денежные сертификаты на покупку вещей для новорожденных Депутат Госдумы Нилов: ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о сертификате новорожденного РИА «Новости»

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Малоимущим российским семьям, в которых родился ребенок, предложили выдавать сертификаты на покупку предметов первой необходимости. Такой законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР и внесут в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Разработали и вносим на рассмотрение Государственной Думы законопроект о специальном сертификате для новорожденных», — написал он.

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Сумму, по задумке парламентариев, каждый год станет определять правительство, но ее должно хватить на предметы первой необходимости, например, кроватку, коляску, пеленальный столик. Именной сертификат предложат выдавать семьям, в которых среднедушевой доход за последние 12 месяцев до подачи заявления не превысит двух прожиточных минимумов в регионе. Претендовать на него смогут только граждане России, постоянно в ней проживающие.

В начале 2023 года Подмосковье упростило оформление пособия на новорожденного. Заявку можно отправить на портале «Госуслуги» в течение полугода после появления ребенка.