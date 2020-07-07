Количество вакансий в России выросло в полтора раза после начала пандемии

Рынок труда начал постепенно оживать после застоя во время распространения коронавируса. Открытых вакансий в июне стало на 52% больше, чем было в феврале, когда инфекция только набирала обороты.

Всего в июне сервис hh.ru опубликовал 574 тысячи различных вакансий, пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию. Количество предложений оказалось на 55% больше по сравнению с первым месяцем лета 2019 года. Кроме того, число вакансий выросло на 52%, если сравнивать с февралем.

При этом количество вакансий так и осталось на уровне ниже обычного в тех отраслях, которые наиболее пострадали из-за коронавируса. Например, в сфере искусства и развлечений предложений в июне насчитывается на 14% меньше, чем в тот же месяц в прошлом году. Если сопоставлять цифры с февралем, то вакансий меньше также на 14%.

В авиаотрасли число предложений работы сократилось на 12%, но по сравнению с февралем выросло на 3%. В гостиничном бизнесе количество вакансий упало на 11%, но увеличилось на 7% к февралю.

Как отметили специалисты SuperJob, оживление рынка труда только началось. Для его полного восстановления потребуется продолжительное время. Наибольший рост активности соискателей ждут осенью, когда люди отправятся в крупные города на заработки.