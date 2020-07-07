Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами

Удаленная работа может приносить весьма неплохой доход. Хорошо платят главным бухгалтерам, переводчикам с английского языка, сотрудникам сферы продаж и специалистам по контекстной рекламе.

Эксперты подсчитали, что больше всего в России получают главные бухгалтеры в небольших компаниях, работающих с b2b-сегментом. Они могут зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц, сказано в отчете сервиса по подбору персонала «Работа.ру». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

От претендентов на эту должность требуют профессионализма, оперативности в работе и быстрой ориентации в требованиях налоговой, которым свойственно меняться.

От 150 до 200 тысяч рублей вполне способен зарабатывать переводчик с английского языка, который трудится удаленно. Конечный заработок за месяц зависит от того, сколько человек выполнит заказов. Типы текстов для переводов можно выбирать, опираясь на свою сферу интересов.

В сегменте продаж тоже есть предложения с высокими зарплатами на удаленке. В одной из компаний Санкт-Петербурга вакансия менеджера по развитию бизнеса предполагает заработок от 100 тысяч в месяц. Сколько всего получит успешный кандидат, зависит от процентов от продаж. Чтобы устроиться на эту должность, у человека должен быть минимум трехлетний опыт работы и хорошие навыки ведения переговоров. От него будут требовать умения подготавливать коммерческие предложения и презентации.

Если вы специалист по контекстной рекламе и уже проработали около года, то можете рассчитывать на зарплату до 120 тысяч рублей. Такие условия предлагают для тех, кому предстоит создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ и Google AdWords. Столько платят и за настройку аналитики в Google Analytics, Яндекс.Метрике и анализ эффективности рекламных источников.

Профессионалам IT-сферы тоже грех жаловаться. Исследование показало, что зарплата на удаленной работе у них хорошая. Например, php-программист с более чем трехлетним опытом работы может получать до 110 тысяч рублей. При этом он будет разрабатывать и поддерживать проекты на платформе Shopware 5 удаленно.