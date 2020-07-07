Минобороны назвало стабильно хорошим состояние добровольцев после вакцины от COVID-19
С момента вакцинации прошло уже две недели, уточнил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Состояние здоровья участников испытаний вакцины от коронавируса <…> стабильно хорошее. Осложнений или побочных реакций нет», — заявили в ведомстве.
За добровольцами постоянно наблюдают медики. Участникам регулярно измеряют давление, снимают показатели пульса и температуры, выслушивают сердце и легкие, проводят необходимые лабораторные исследования, осматривают место, где был введен препарат.
На следующей неделе добровольцы второй группы получат второй компонент вакцины. Он должен усилить защитные функции организма и увеличить продолжительность иммунитета от COVID-19. Препарат введут на 21-е сутки после первой вакцинации.
Вакцину от коронавиусуа испытывают и в Сеченовском университете. Клинические испытания стартовали 18 июня.