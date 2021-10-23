Жителей Подмосковья призвали пройти перепись в онлайн‑формате

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил жителям, что на портале госуслуг можно принять участие во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Уделите немного времени на выходных: вся процедура займет у вас всего 15 минут. Это действительно важно», — отметил он.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Ее не станут прерывать из-за нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, которую ввели в стране из-за ситуации с пандемией. При этом Росстат усилит меры защиты переписчиков, которые продолжат ходить по домам жителей.

В этом году перепись впервые проходит в цифровом формате. Переписчики вносят ответы в планшеты с установленным приложением с электронным переписным листом, а любой житель может пройти опрос за себя и свою семью на «Госуслугах». При этом в Росстате напомнили, что ответить на вопросы переписного листа онлайн — самый безопасный способ пройти перепись в условиях пандемии.