За первую неделю Всероссийской переписи населения Московская область вошла в тройку лидеров по количеству собранной информации. При этом абсолютное число жителей региона ответили на вопросы в онлайн-формате — через портал госуслуг.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Перепись впервые предусматривает онлайн-формат: жители могут сами заполнить переписные листы на портале госуслуг — для этого надо создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru и ввести данные своего СНИЛС. На многие вопросы уже предложены варианты ответов, а в каждом поле есть подсказка. После заполнения переписного листа приходит QR-код — его надо показать переписчику до 8 ноября.

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич рассказала, как воспользовалась этой возможностью.

«Сначала я зарегистрировалась онлайн и заполнила переписной лист на „Госуслугах“, получила там QR-код и пришла на переписной участок рядом с домом, где у меня проверили QR-код и подтвердили его. Для меня очень важно, чтобы процедура переписи была безопасной, это самое главное. Поэтому, пройдя все шаги лично, я в этом убедилась. Все общение сведено к минимуму, дистанция соблюдается, масочный режим тоже», — сказала она.

Всего россиянам, которые живут в стране больше года, надо ответить на 33 вопроса.