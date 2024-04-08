Общество 08 апреля 2024, 14:40 Количество детей-сирот после теракта в «Крокусе» увеличилось до девяти Омбудсмен Львова-Белова: после теракта в «Крокусе» 9 детей остались сиротами РИА «Новости»

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Девять детей из шести семей осиротели после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Родственники взяли их под опеку, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Адресно работаем с пострадавшими семьями. Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей», — заявила она.

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Львова-Белова уточнила, что опекунами детей стали родственники. Их приютили бабушка, совершеннолетняя сестра и другие члены семьи. Омбудсмен сообщила, что при необходимости им окажут помощь.

Из шести детей, госпитализированных после теракта, в больнице остался только один 12-летний подросток. Львова-Белова добавила, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но с хорошей динамикой.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Террористы с автоматами расстреляли зрителей и подожгли концертный зал. Погибли более 140 человек. Мария Львова-Белова сообщала, что восемь детей остались круглыми сиротами.