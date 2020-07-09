«Когда стемнело, вышли к домам»: казаки устроили дежурство на месте потопа в Рузском округе

Из-за мощного ливня 8 июля в Рузе вода перелилась через дамбу и прошла через жилой сектор. Сейчас его охраняют казаки. Они рассказали «360», что несут вахту, чтобы не допустить случаев мародерства.

Казаки назвали охрану общественного порядка своим долгом и обязанностью. О помощи их попросили накануне.

«Вечером прошла информация, что надо помощь оказать. Естественно, выставились. Когда совсем стемнело, вышли ближе к домам. Всякое бывает, контингент в городе разный, поэтому надо было защитить гражданское имущество от проникновения», — рассказал один из казачьих народных дружинников.

Дежурившие на попавшей под удар стихии территории заметили, что как таковых попыток ограбления не было. Люди видели, что на охране порядка стоят казаки. Все подобные ситуации пресекались на корню. Сам потоп казаки описали как страшную вещь.

«Неожиданно, резко несется огромная масса воды и все сметает на своем пути, не оставляя ничего. Нет дороги, нет подходов. Все кустами, какими-то объездными путями. Сюжет буквально из фильма-катастрофы», — поделились они впечатлениями.

Несмотря на буйство стихии, спасать казакам никого не пришлось. Благодаря усилиям местных властей жителей эвакуировали заранее. У одного из казаков был дом в районе ЧП. Собратья намерены оказывать ему помощь, какую потребуется.

Глава Рузского округа Николай Пархоменко рассказал, что для безопасности людей и минимизации последствий ЧП воду через насыпь пустили намеренно.

Водой залило 29 участков, две дороги размыло. Эвакуировали 52 человека. В Рузе уже начались восстановительные работы.