Глава Рузского округа Николай Пархоменко заявил, что такого потопа город никогда не видел. По его словам, власти сделали все для безопасности людей и минимизации последствий ЧП. Для этого пришлось намеренно пустить воду через насыпь.

Осадков выпало так много, что ее было технически невозможно откачать.

«В определенный момент, когда мы понимали, что жителей из зоны поражения вывели, мы сами осуществили срез дамбы, чтобы пустить воду. Воду мы вчера пустили по руслу, точно зная, куда она пойдет. Если бы мы этого не сделали, вода могла бы хлынуть в город. Поэтому мы рассчитали самый минимальный удар стихии и — самое главное — мы спасли человеческие жизни. Пострадавших и погибших нет», — заявил он, говоря о том, как МЧС и коммунальщики пытались справиться со стихией.

Пархоменко отметил, что пару дней назад в Рузском городском округе выпало больше месячной нормы осадков за ночь. Из-за естественного уклона вода начала собираться в районе деревни Таблово, потом стала уходить в сторону Рузы.

«Эта вода попала в русло реки Городенки, и оно начало наполняться. Вода подошла к Волоколамскому шоссе, и из-за огромного количества воды переливная труба просто не справилась. Уровень воды поднялся над дорожным полотном более чем на метр», — отметил глава Рузы.

При этом он не подтвердил информацию о том, что труба была засорена. В этом сейчас разбираются специальная комиссия и правоохранительные органы. По его словам, данные о ситуации поступили в администрацию города рано утром 8 июля.

«Туда были направлены четыре пожарных расчета, и мы начали самостоятельно переливать через дамбу воду. К обеду был введен режим повышенной готовности. Мы понимали, на какое место придется основной удар. Мы рассчитывали самые пессимистические варианты. Эти пять домов мы эвакуировали к обеду. Дополнительно область помогла помпами», — объяснил Пархоменко.

Прорыв дамбы в Рузе произошел 8 июля. Вода затопила 29 участков, разрушены две дороги. Эвакуация понадобилась 52 жителям. Сейчас начаты восстановительные работы.