Клинцевич объяснил, почему перенос парада Победы лучше его проведения при пустых трибунах

Владимира Путина попросили перенести в этом году парад Победы с 9 мая. Проведение праздника может вылиться в новые случаи заражения во время пандемии. Для сохранения жизни ветеранам праздник стоит перенести, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Для нас парад — это не просто такие действия, это целая процедура. Участие без ветеранов на параде, для которых по большому счету это важнейшее общественно-политическое мероприятие, связанно с их предыдущей службой, с разными воспоминаниями, служением Родине, примером для всего подрастающего поколения. Это некий важнейший элемент», — сказал «360» Клинцевич.

Он добавил, что после формального проведения парада так называемые пятые колонны начнут ерничать, что вот провели мероприятие и поставили галочку. Такой праздник не будет носить нужных патриотических скреп. Сейчас все понимают, какая ситуация сложилась в мире и в России.

«Я, с учетом заявления специалистов по поводу того, что, возможно, только к 30 апреля мы достигнем пика, [считаю, что не стоит] создать условия, при которых ветераны, особенно люди старшего поколения, придут и где-то получится вот этот контакт», — отметил сенатор.

В результате после парада можно получить крайне негативные известия, что жизнь половины присутствующих прервалась из-за инфекции.

«Мне кажется, что рисковать таким образом ни в коем случае нельзя. Сегодня и так и государство, и волонтеры, патриотические, разные ветеранские организации, молодежные организации говорят о том, что нужно сохранить старшее поколение, которое уязвимо», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор отметил, что попросить перенести парад на 24 июня решили именно для того, чтобы сохранить жизни ветеранов. Праздник нужно провести тогда, когда каждый гость сможет присутствовать на параде и не бояться за свое здоровье.

Сообщество ветеранов России направило Путину письмо, в котором попросило российского президента перенести парад Победы на более позднюю дату. Среди тех, кто подписал документ, был и Франц Клинцевич.