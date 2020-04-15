Ветераны попросили Путина перенести парад Победы из-за пандемии

Сообщество ветеранов России направили Путину письмо, в котором попросили российского президента перенести парад Победы в этом году с 9 мая на другую дату. В этом случае праздничное мероприятие станет торжеством мира.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — приводит ТАСС текст обращения к президенту России Владимиру Путину.

Это письмо подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и ВС Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Виктор Ермаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил отмену празднования 75-летия Победы. Он заявил, что парад и все торжественные мероприятия обязательно состоятся, но их могут перенести из-за пандемии. В среду, 15 апреля, в Москве начали подготовку к воздушной части парада.

Сейчас в большинстве регионов России люди живут в режиме строгой самоизоляции. Ранее Путин объявил весь апрель нерабочим, чтобы остановить распространение инфекции. Всего в РФ медики зафиксировали 24 490 случаев заражения 2019-nCoV.