Сенатор Клинцевич оценил обвинения Помпео в дезинформации по коронавирусу

«За этими словами не стоит ничего конкретного, никакой конкретной информации кроме того, что „не знаю, о чем, но все-таки русские — сволочи“. Может быть, в этом есть их главная цель, которую они продолжают преследовать», — заявил Клинцевич.

По его мнению, поведение и психологию Запада трудно разгадать, но при подробном рассмотрении ясно — «мы были, есть и остаемся врагами».

«Мы имеем опыт, и на две недели раньше руководство страны стало принимать конкретные меры и изолировать людей, серьезно понимая, что инкубационный период пройдет и мы, понеся тяжелые последствия экономические, политические, какие-то другие, сделаем заслон и не допустим распространения [инфекции]. И то, что у нас во многих субъектах этого (вируса. — Прим. ФАН) нет и что сегодня субъекты сами на местах с учетом действующего законодательства предпринимают все попытки максимально блокировать возможное проникновение — они это не берут во внимание, не учитывают. А когда мы рассказываем, что мы делаем, это вдруг становится „враждебной пропагандой“, показывающей несовершенство западной системы», — пояснил сенатор.

Он порекомендовал госсекретарю США Майку Помпео и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу обратить внимание на проблему пандемии в собственных странах.

«Господа, вы болезнью и людьми занимайтесь, а не идеологическими вбросами. Сегодня это важнее. Если и дальше так пойдет, у вас и правда половина населения будет бороться [с болезнью]. И вы будете просить нас, чтобы мы хотя бы прислали солдат помочь вывезти трупы. И это не шутка — это действительно проблема, и она очень серьезная», — заключил Клинцевич.

Ранее Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении ложной информации о вспышке коронавируса.