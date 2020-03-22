Клинцевич назвал провокацией ажиотаж вокруг туалетной бумаги

Россияне сметали с полок туалетную бумагу на фоне новостей о коронавирусе. Такой ажиотаж могли создать искусственно какие-то провокаторы. При этом никакого дефицита в стране нет.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал скупку туалетной бумаги неким показателем культуры людей. Жители начали ей закупаться, так как думают, что она пропадет вместе с обрушением экономики.

«Я не знаю, какая там мотивация на Западе, это достаточно кому-то спровоцировать — и тут же начинаются эти вещи. У нас тоже есть провокаторы, много людей, которые специально создают некую обстановку, в том числе и информационный повод», — объяснил сенатор радиостанции «Говорит Москва».

Клинцевич напомнил, что в Сети гуляют ролики, где покупатели забирают все с полок в магазинах, а затем возвращают обратно. В итоге и получается якобы дефицит. Несмотря на происходящее, Россия готова к любым ситуациям.

«То, что сейчас происходит, мне кажется, ничего страшного. Ну расхватали бумагу. Производители увеличат зато [поставки]. Некоторое время не будут ходить за ней, и все стабилизируется. Мы в состоянии справиться с этими вещами — и с продуктами, и с туалетной бумагой. Беспокоиться народу нечего», — заключил сенатор.

Россияне стали закупаться крупами и предметами первой необходимости из-за коронавируса. Жителей уже не раз убеждали, что проблем с продуктами в стране нет. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала не покупать ничего у спекулянтов и не запасаться товарами.