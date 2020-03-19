ФАС призвала россиян перестать закупать продукты впрок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала граждан России не закупаться продуктами впрок и не покупать товары у спекулянтов.

Как пишет Regnum, такое заявление распространила пресс-служба ФАС 19 марта.

В России последнюю неделю наблюдается ажиотаж по скупке продовольственных товаров. Граждане из-за ситуации с коронавирусной инфекцией скупают крупы, консервы и макароны. Посетители, которые приходили к вечеру в магазин, видели пустые полки и также массово скупали оставшиеся товары.Это создает искусственный дефицит.

В последние дни волнение немного спало. Магазины адаптировались и бросили силы на бесперебойное пополнение ассортимента.

Ранее Правительство России создало условия для круглосуточной доставки в города продуктов для торговых сетей. Это не даст появиться дефициту необходимых товаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заверил, что нехватки товаров в регионе не будет.