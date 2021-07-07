Кибермошенники взялись за покупателей поддельных сертификатов о вакцинации

При покупке поддельного сертификата о прививках можно заработать не только уголовную статью, но и стать жертвой кибермошенников. Эксперты ОНФ «За права заемщиков» предупредили желающих стать ложно вакцинированными, что сайты для продажи фальшивых документов часто являются фишинговыми.

Представители Народного фронта отправили письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова, копия документа оказалась в распоряжении газеты «Известия».

«Розыск создателей этих предложений поможет не только бороться с пособниками опасной антипрививочной кампании, но и способствовать поимке преступных группировок, занимающихся мошенничеством», — рассказала изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Общественники провели анализ обращений россиян на портал «Мышеловка», который был создан для борьбы с мошенничеством в финансовой сфере. Они выяснили, что люди при оплате поддельного сертификата, медотвода или QR-кода указывают данные паспорта и СНИЛС. Благодаря этим данным мошенники без проблем могут получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг, который позволит им взять кредит на свою жертву или списать доходы по пенсионным накоплениям.

Многие уже сообщили, что через несколько дней после покупки сертификата с их счетов списывались до 10 тысяч рублей. Но из-за риска уголовного преследования покупатели фальшивых сертификатов за помощью в правоохранительные органы не обращаются.