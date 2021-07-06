Столичные полицейские завели 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации

Полицейские продолжают бороться в Москве с распространением поддельных документов о вакцинации. За прошедшую неделю они завели 14 уголовных дел, связанных с фальшивыми справками. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции возбуждено 14 уголовных дел», — привела пресс-служба слова начальника УИиОС ГУ МВД по городу полковника внутренней службы Владимира Васенина.

Всего с начала года полицейские завели 49 уголовных дел из-за поддельных документов. Сейчас правоохранители продолжают проводить следственные действия, чтобы пресечь попытки подделки справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас предупредил, что за посещение ресторанов с использованием поддельных QR-кодов может грозить до двух лет заключения. Начиная с 28 июня все заведения столичного общепита открыты только для тех, кто привился от коронавируса, уже переболел или получил отрицательный результат теста. Для входа в кафе или ресторан необходимо показать QR-код.